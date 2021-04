Garage Italia Customs - Con l'elettrico la Panda 4x4 diventa Integral-e (Di venerdì 9 aprile 2021) Con Garage Italia Customs la Fiat Panda prima serie ha trovato una seconda giovinezza, grazie alle personalizzazioni e alla trasformazione a propulsione elettrica che hanno dato vita alla linea Icon-e: la versione 4x4 della piccola torinese rinasce ora con il nome Integral-e e viene proposta in serie limitata. Due motori e altrettanti livelli di ripartizione della coppia. La base di partenza è la Fiat Panda 4x4 prima serie, ma la trazione Integrale è ottenuta installando due motori elettrici a bordo per fornire coppia ai due assali. La trasmissione manuale ovviamente è stata eliminata e al guidatore resta soltanto la possibilità di scegliere tra le modalità di guida Sport ed Eco: la prima ripartisce al 50% la coppia tra gli assi, mentre la seconda ne invia l'80% ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 aprile 2021) Conla Fiatprima serie ha trovato una seconda giovinezza, grazie alle personalizzazioni e alla trasformazione a propulsione elettrica che hanno dato vita alla linea Icon-e: la versione 4x4 della piccola torinese rinasce ora con il nome-e e viene proposta in serie limitata. Due motori e altrettanti livelli di ripartizione della coppia. La base di partenza è la Fiat4x4 prima serie, ma la trazionee è ottenuta installando due motori elettrici a bordo per fornire coppia ai due assali. La trasmissione manuale ovviamente è stata eliminata e al guidatore resta soltanto la possibilità di scegliere tra le modalità di guida Sport ed Eco: la prima ripartisce al 50% la coppia tra gli assi, mentre la seconda ne invia l'80% ...

