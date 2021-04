Finalmente il M5s abbandona Rousseau | dalla prossima settimana una nuova piattaforma

Advertising

globalistIT : - lindaeciao : RT @isadoralarosa: EVVAIIIIII Finalmente ci liberiamo delle palle al piede FORZA @mov5stelle FORZA BEPPEEE @beppe_grillo - illusioneottica : RT @isadoralarosa: EVVAIIIIII Finalmente ci liberiamo delle palle al piede FORZA @mov5stelle FORZA BEPPEEE @beppe_grillo - PaolaTacconi : RT @isadoralarosa: EVVAIIIIII Finalmente ci liberiamo delle palle al piede FORZA @mov5stelle FORZA BEPPEEE @beppe_grillo - isadoralarosa : RT @isadoralarosa: EVVAIIIIII Finalmente ci liberiamo delle palle al piede FORZA @mov5stelle FORZA BEPPEEE @beppe_grillo -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente M5s

Il Fatto Quotidiano

La settimana prossima verrà dato un incarico formale per la realizzazione di una nuova piattaforma, di proprietà del(a differenza del passato), e nuova base della democrazia diretta professata ...... che ha aggiunto: 'In Piemonte la curva della terza ondata di pandemia stacominciando a ... L'assessore ha risposto a Sarah Disabato () che il protocollo per le cure domiciliari è ...La settimana prossima verrà dato un incarico formale per la realizzazione di una nuova piattaforma, di proprietà del M5S (a differenza del passato) ...«Ora bene, finalmente da tre giorni sono negativo ... Lo stesso De Luca ha sempre imputato al M5S di aver fatto scelte senza tener conto dei meriti e delle competenze. Ora si contraddice?