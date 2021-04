“Erdogan è un Salvini astemio” | oltre ogni limite | sul “Fatto” si ride anche di fronte al “tiranno”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Qualunque argomento è buono per “IlQuotidiano” per insultare il leader della Lega.il “” turco. Che diventa “un” nella “cattiveria” di Spinoza, blog satirico utilizzato dal quotidiano diretto da Marco Travaglio (www.forumspinoza.it). Una sorta di “cattiverio” quotidiano. Epperò si dà il caso che l’argomento sia tragicamente serio. Il “Sofagate” è episodio esecrabile, una ferita. Lo sgarbo all’Europa, formale e sostanziale, non è opera di un ubriaco e la serietà per il tema dei rapporti tra Europa e Turchia avrebbe potuto indurre “Spinoza” e ila più miti consigli. Accettare il paragone trae il leader turco, unitamente al tasso alcolico o meno nelle vene è un tantino ...