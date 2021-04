È morto il principe Filippo di Edimburgo marito della regina Elisabetta | aveva 99 anni

(Di venerdì 9 aprile 2021) Brusco e dal carattere scostante,Mountbatten, duca di, é stato in grado di svolgere uno degli incarichi più importanti d’Inghilterra: é stato il consorteII per più di 70, guadagnandosi la definizione diconsorte più longevostoriaGran Bretagna. Ma tutto, prima o poi, é destinato a finire:se n’é andato a 99. Ecco l’annunciocasa reale, pubblicato nella tarda mattinata di oggi, 9 aprile 2021: È con profondo dolore che Sua Maestà laannuncia la morte dell’amato, Sua Altezza Reale il, duca di ...

Advertising

Corriere : È morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni - MediasetTgcom24 : Gb, è morto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta #Filippodiedimburgo - trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - lilaccvenus : È MORTO PRINCIPE FILIPPO - maurovanetti : RT @spinozait: È morto il principe Filippo. Ora Elisabetta potrà rifarsi una vita. [masss] -

Ultime Notizie dalla rete : morto principe

L'adolescenza delFilippo Philip Battenberg, nasce a Corfù il 10 giugno 1921, assume il titolo didi Grecia e Danimarca in quanto nipote del re di Grecia e nel 1947, prima del ...IlFilippo diEdimburgo èall'età di 99 anni. La notizia è stata diffusa poco fa da Buckingham Palace. Il marito della Regina Elisabetta da settimane non stava bene ed era stato a lungo ...E’ morto il principe Filippo, 99 anni, consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione – non legata al ...Il principe di Edimburgo avrebbe compiuto 100 anni a giugno. L’unione con Elisabetta II, dagli inizi tumultuosi ai quattro figli, alla lunga collaborazione al fianco della sovrana È morto all’età di ...