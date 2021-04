Dragusin e la Juve insieme fino al 2025: i dettagli del rinnovo (Di venerdì 9 aprile 2021) Ora è ufficiale: le strade di Radu Dragusin e della Juventus continueranno insieme per altre quattro stagioni. Come annunciato dalla società bianconera, il classe 2002 rumeno ha rinnovato il contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2025. Dragusin è arrivato alla Juventus ancora sedicenne, per poi fare subito il salto di categorie nell’U17. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) Ora è ufficiale: le strade di Radue dellantus continuerannoper altre quattro stagioni. Come annunciato dalla società bianconera, il classe 2002 rumeno ha rinnovato il contratto con la Vecchia Signoraal 30 giugnoè arrivato allantus ancora sedicenne, per poi fare subito il salto di categorie nell’U17. L'articolo

Advertising

JuventusTV : Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ??… - CarlosAndree28 : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? - claudia98leone : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Dragusin e la Juve insieme fino al 2025: i dettagli del rinnovo: Ora è ufficiale: le strade di Ra… - PrinceOfXtreme : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? -