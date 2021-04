Days Gone 2 potrebbe non vedere mai la luce: Sony avrebbe respinto i piani per un sequel (Di venerdì 9 aprile 2021) PlayStation avrebbe respinto i piani per un sequel di Days Gone. O almeno così sembra, stando a un nuovo report di Bloomberg. Secondo quanto emerso, l'attenzione crescente di Sony sui blockbuster esclusivi è venuta a scapito dei team di "nicchia" all'interno della sua organizzazione first-party. Secondo quanto riferito, una di queste "vittime" è stata Sony Bend, che avrebbe visto respinti i piani per Days Gone 2. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) PlayStationper undi. O almeno così sembra, stando a un nuovo report di Bloomberg. Secondo quanto emerso, l'attenzione crescente disui blockbuster esclusivi è venuta a scapito dei team di "nicchia" all'interno della sua organizzazione first-party. Secondo quanto riferito, una di queste "vittime" è stataBend, chevisto respinti iper2. Leggi altro...

Sony Bend al lavoro su un nuovo gioco, non ci sarà Days Gone 2 Sony Bend sarebbe al lavoro su un nuovo gioco originale, dopo il rifiuto da parte di Sony della proposta di realizzare Days Gone 2 . Lo studio di sviluppo sarebbe stato prima spostato al supporto di due nuovi progetti Naughty Dog, il multigiocatore standalone di The Last of Us: Parte 2 e il rumoreggiato nuovo ...

