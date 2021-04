Covid | un albergatore allo stremo per le chiusure vede un ingegnere finito per strada e lo ospita in hotel

Leggi su formatonews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Undormiva su una panchina a Firenze: undella città ha dirlo. Getty Images / Spencer PlattUna storia di speranza e accoglienza quella successa a Pasqua a Firenze, un, che vuole rimanere nell’anonimato, ha deciso dire Saman, uniracheno che viveva come senzatetto in zona Fortezza da Basso. Un articolo del Corriere Fiorentino aveva raccontato qualche tempo prima la storia dell’uomo che, come tanti, ha un passato che va oltre le apparenze della sua disperata situazione di vita. Saman nasce in Iraq da una famiglia musulmana, ma si converte presto al cristianesimo, condizione che lo renderà un bersaglio per una terra dove l’Isis nasce e comanda. Dopo gli studi in ingegneria riesce a raggiungere l’Europa con la speranza di un ...