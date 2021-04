Covid | Falcomatà | “Diversificare colore all’interno delle Regioni”

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – “Diversificare all’interno di ogni regione il colore delle zone per ogni provincia”. È quanto ha chiesto il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, oggi nel corso della riunione del Comitato ordine e sicurezza, tenutosi in prefettura, convocata per le restrizioni dovute al contenimento del Coronavirus. “È una situazione oggettivamente incomprensibile – ha aggiunto – la Calabria è in zona rossa e così anche il territorio della Città metropolitana nonostante nella nostra provincia il numero dei contagi sia il più basso rispetto al resto della regione”. “Come Anci stiamo chiedendo che i diversi colori assegnati alle Regioni siano anche all’interno delle stesse. Se la Città metropolitana di Reggio Calabria ha un numero di contagi basso – ha concluso – non puo’ pagare, purtroppo, per quelle che sono situazioni più gravi all’interno di altre province”.