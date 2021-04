Canottaggio, Europei 2021: altri due equipaggi italiani in semifinale (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono proseguiti questo pomeriggio gli Europei di Canottaggio 2021: a Varese si gareggerà fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione pomeridiana sono scesi in acqua, per i primi ripescaggi, tre degli equipaggi azzurri che in mattinata avevano mancato l’accesso alle semifinali di domani, obiettivo centrato, invece, attraverso i recuperi per due delle tre barche italiane. Canottaggio SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio senior maschile Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate) si classificano secondi in 6:31.25 nella prima serie dei ripescaggi alle spalle della Germania e staccano l’ultimo pass utile per l’accesso alle semifinali di domani. Nel singolo senior femminile Elisa Mondelli (SC Moltrasio) manca l’accesso alle semifinali dopo aver ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono proseguiti questo pomeriggio glidi: a Varese si gareggerà fino a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione pomeridiana sono scesi in acqua, per i primi ripescaggi, tre degliazzurri che in mattinata avevano mancato l’accesso alle semifinali di domani, obiettivo centrato, invece, attraverso i recuperi per due delle tre barche italiane.SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio senior maschile Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova) e Nicolò Carucci (SC Gavirate) si classificano secondi in 6:31.25 nella prima serie dei ripescaggi alle spalle della Germania e staccano l’ultimo pass utile per l’accesso alle semifinali di domani. Nel singolo senior femminile Elisa Mondelli (SC Moltrasio) manca l’accesso alle semifinali dopo aver ...

