Benno Neumair ha raccontato la verità: tracce di sangue sui reperti confermano la sua versione (Di venerdì 9 aprile 2021) Benno Neumair ultime notizie: hanno trovato tragica conferma le ipotesi investigative formulate dalla Procura di Bolzano. Gli accertamenti tecnico-scientifici richiesti dal Gip hanno infatti appurato che la tragica dinamica dei fatti così come il 30enne indagato ha riferito, corrisponda alla realtà. Peter Neumair e Laura Perselli nel pomeriggio dello scorso 4 gennaio 2021 sono stati strangolati del figlio Benno. Il giovane ha ammesso di aver ha gettato i loro corpi esanimi nelle gelide acque dell’Adige. Quello della donna è stato rinvenuto il 4 febbraio. Il cadavere del marito ancora no, nonostante settimane di estenuanti ricerche. Benno Neumair, l’analisi dei reperti conferma la sua versione Si è tenuta un giorno fa presso il tribunale di Bolzano la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 aprile 2021)ultime notizie: hanno trovato tragica conferma le ipotesi investigative formulate dalla Procura di Bolzano. Gli accertamenti tecnico-scientifici richiesti dal Gip hanno infatti appurato che la tragica dinamica dei fatti così come il 30enne indagato ha riferito, corrisponda alla realtà. Petere Laura Perselli nel pomeriggio dello scorso 4 gennaio 2021 sono stati strangolati del figlio. Il giovane ha ammesso di aver ha gettato i loro corpi esanimi nelle gelide acque dell’Adige. Quello della donna è stato rinvenuto il 4 febbraio. Il cadavere del marito ancora no, nonostante settimane di estenuanti ricerche., l’analisi deiconferma la suaSi è tenuta un giorno fa presso il tribunale di Bolzano la ...

Advertising

zazoomblog : Benno Neumair perché non si trovano i resti del padre Peter: le ultime novità - #Benno #Neumair #perché #trovano - tweetnewsit : Depositati i risultati di una prima perizia, Benno ha ucciso il padre Peter Neumair e la madre Laura Perselli e poi… - Noemithestar : Delitto Bolzano: la versione di Benno Neumair confermata dalla perizia tecnico-scientifica - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: la scomparsa di Alessandro e Stefano e le analisi delle tracce biologiche lasciate d… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: la scomparsa di Alessandro e Stefano e le analisi delle tracce biologiche lasciate d… -