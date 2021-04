AstraZeneca | seconda dose con un altro tipo di vaccino? Cosa dice l' Oms

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il 'mix and match' fra i diversi vaccini anti - Covid? Secondo l'Oms "non ci sono dati disponibili per raccomandarlo in questo momento". Lo ribadisce Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore del ...

Advertising

TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - fattoquotidiano : E adesso chi lo dice a chi deve ancora ricevere la seconda dose di AstraZeneca? È questo l’interrogativo che circol… - rtl1025 : ?? Figliuolo: “Da domani #AstraZeneca anche a 60-79 anni”. Circa 13 milioni di persone, 2 milioni già ricevuto prima… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - L'Ue: 'Non c'è ragione di fermare la seconda dose di AstraZeneca' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - L'Ue: 'Non c'è ragione di fermare la seconda dose di AstraZeneca' -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca seconda

Il Sole 24 ORE

...consultivo globale dell'Oms sulla sicurezza dei vaccini ha esaminato le informazioni disponibili dall'Europa e altre regioni e ha affermato che una relazione causale tra il vaccino" di"e ...... commentando la decisione della Francia di dare un richiamo con un vaccino diverso agli under 55 vaccinati conper la prima dose. 'Non ci sono dati disponibili per raccomandarlo. E questa ...Vaccinazione Anti Covid - Comunicato dell'Azienda sanitaria \| 09.04.2021 \| 17:55. Vaccinazioni anti-Covid - il rapporto settimanale sulle vaccinazioni. L’Azienda sanitaria dell' ...Dopo la Germania, anche la Francia ha annunciato che per gli under 55 che hanno fatto AstraZeneca come seconda dose sarà somministrato un altro vaccino. L'Italia invece continua con AstraZeneca anche ...