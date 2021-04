Alessio Boni, una confessione importante: “Ti vengono i brividi” (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessio Boni ha fatto una confessione davvero inattesa e importante. Ma che cosa ha detto? Ecco le parole del noto attore. Alessio Boni è senza alcun dubbio uno degli attori maggiormente noti nel mondo della serie tv e delle fiction televisive. Di lui molto spesso si è parlato per il suo passato, ma ora è Leggi su youmovies (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto unadavvero inattesa e. Ma che cosa ha detto? Ecco le parole del noto attore.è senza alcun dubbio uno degli attori maggiormente noti nel mondo della serie tv e delle fiction televisive. Di lui molto spesso si è parlato per il suo passato, ma ora è

Advertising

Raicomspa : ?? 'Non sono un assassino' con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi: Appl… - Whatever__11 : RT @_elisarcastic: Anche io ho una canzone segreta per Alessio Boni: innamorata sempre di più #CanzoneSegreta - _elisarcastic : Anche io ho una canzone segreta per Alessio Boni: innamorata sempre di più #CanzoneSegreta - vlpnd07 : RT @_elisarcastic: Sono ancora ferma ad Alessio Boni, perché sono proprio sottona per quest'uomo #CanzoneSegreta - Tony969696 : @Tete89234854 @22settembre2020 Alessio boni duettò con giusy a sanremo -