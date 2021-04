Agguato in Grecia, ucciso un giornalista (Di venerdì 9 aprile 2021) Un giornalista è stato ucciso in Grecia. E’ in corso un’indagine per ricostruire quanto successo. ATENE (Grecia) – Un giornalista è stato ucciso in Grecia. Il cronista Giorgios Karaivaz, come riportato dalla stampa locale, sarebbe stato avvicinato da due uomini nei pressi della sua abitazione. I killer avrebbero esploso dieci colpi di pistola prima di far perdere le loro tracce. La polizia ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e risalire all’identità dei responsabili. Nelle prossime ore saranno ascoltati parenti, amici e colleghi della vittima per provare a capire se in passato ha avuto delle discussioni con alcuni individui. giornalista ucciso in Grecia La notizia ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Unè statoin. E’ in corso un’indagine per ricostruire quanto successo. ATENE () – Unè statoin. Il cronista Giorgios Karaivaz, come riportato dalla stampa locale, sarebbe stato avvicinato da due uomini nei pressi della sua abitazione. I killer avrebbero esploso dieci colpi di pistola prima di far perdere le loro tracce. La polizia ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e risalire all’identità dei responsabili. Nelle prossime ore saranno ascoltati parenti, amici e colleghi della vittima per provare a capire se in passato ha avuto delle discussioni con alcuni individui.inLa notizia ...

