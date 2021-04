Abandoned, l'esclusiva PS5 avrà un gameplay reveal nel periodo dell'E3 (Di venerdì 9 aprile 2021) All'inizio di questa settimana c'è stato l'annuncio a sorpresa di un titolo esclusivo per PS5 chiamato "Abandoned". Il gioco è stato annunciato con un teaser trailer che ha lasciato molti con tanti dubbi (qualcuno ha addirittura prodotto una bizzarra teoria secondo cui il gioco sarebbe segretamente il prossimo titolo di Hideo Kojima, il che è stato smentito dallo sviluppatore). Sicuramente il gioco ha ancora un po' di strada da fare prima del suo lancio, ma dovremmo vedere presto dei video di gameplay. In un'intervista con l'olandese Gamer.nl, il direttore Hasan Kahraman ha rivelato che vedremo il trailer del gameplay gioco intorno all'E3 2021, che è stato recentemente confermato come evento virtuale a giugno. Ancora non si sa se il gioco sarà all'evento E3 stesso, ma di sicuro ci saranno maggiori informazioni su di esso in quel ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) All'inizio di questa settimana c'è stato l'annuncio a sorpresa di un titolo esclusivo per PS5 chiamato "". Il gioco è stato annunciato con un teaser trailer che ha lasciato molti con tanti dubbi (qualcuno ha addirittura prodotto una bizzarra teoria secondo cui il gioco sarebbe segretamente il prossimo titolo di Hideo Kojima, il che è stato smentito dallo sviluppatore). Sicuramente il gioco ha ancora un po' di strada da fare prima del suo lancio, ma dovremmo vedere presto dei video di. In un'intervista con l'olandese Gamer.nl, il direttore Hasan Kahraman ha rivelato che vedremo il trailer delgioco intorno all'E3 2021, che è stato recentemente confermato come evento virtuale a giugno. Ancora non si sa se il gioco sarà all'evento E3 stesso, ma di sicuro ci saranno maggiori informazioni su di esso in quel ...

GameIndustry_IT : Abandoned - Il nuovo survival horror in esclusiva per PlayStation 5 - GeekGoGenerati1 : Annunciato Abandoned - nuova esclusiva #horror di #PS5 - infoitscienza : Abandoned: un nuovo sparatutto horror esclusiva PlayStaion 5 - Tommy9688603163 : Scommeto che se #abandoned diventa esclusiva Xbox i boxari da:'gioco di merda'passano a 'gioco dellanno' Community… - infoitscienza : Abandoned è la nuova esclusiva PS5 in arrivo in autunno: l'horror di Blue Box si mostra in un trailer -