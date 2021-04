Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021)8 APRILE ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E TUSCOLANA; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E L’A24. SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA L’AUTOSTRADA A24 SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER TIVOLI IN ENTRATA E IN USCITA, A CAUSA DI UN INCIDENTE. SI CONSIGLIA L’USCITA DI CASTEL MADAMA. PERMANGONO CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI IN ENTRATA; CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA ...