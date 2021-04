Uomini e Donne: chi è Federica corteggiatrice di Massimiliano? Cognome, Instagram, VIDEO lite Eugenia (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il tronista Massimiliano è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice: il suo nome è Federica e ha avuto una pesante lite con la rivale Eugenia. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sul suo conto, profilo Instagram incluso! Leggi anche: Uomini e Donne: Eugenia attacca anche Vanessa «Emerge per le sue disgrazie» Uomini... Leggi su donnapop (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime puntate di, il tronistaè uscito in esterna con una nuova: il suo nome èe ha avuto una pesantecon la rivale. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sul suo conto, profiloincluso! Leggi anche:attacca anche Vanessa «Emerge per le sue disgrazie»...

