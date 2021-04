Un passo dal cielo, Cado dalle nubi, Bach o Trespass? La tv dell’8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 8 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “I guardiani” e “Sogni e ossessioni”. Nel primo, Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Vincenzo dall’esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario, scoprendo che le bombe potrebbero essere più di una e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. Nel secondo, Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo, che nel frattempo deve fare i conti con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre. Su Canale5 alle 21.40 proporrà il film “Cado dalle nubi”, con Checco Zalone. Checco sogna da ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 8su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Undal”. Verranno proposti due episodi dal titolo “I guardiani” e “Sogni e ossessioni”. Nel primo, Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Vincenzo dall’esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario, scoprendo che le bombe potrebbero essere più di una e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. Nel secondo, Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo, che nel frattempo deve fare i conti con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre. Su Canale5 alle 21.40 proporrà il film “”, con Checco Zalone. Checco sogna da ...

