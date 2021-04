Stellantis, accordo con Israele per ricerca e sviluppo sulla mobilità (Di giovedì 8 aprile 2021) L’innovazione e il futuro di Stellantis passano anche per Israele. Se le piattaforme elettrificate dell’ex Gruppo PSA e l’accordo di FCA con Waymo di Google per la guida autonoma, erano già una bella base da cui partire per il consolidamento tecnologico della nuova creatura figlia della fusione FCA-PSA, quest’ultimo accordo va nella direzione di sviluppare e rafforzare la cooperazione nell’innovazione tecnologica, creando collaborazioni con imprese e soprattutto con le avanzatissime start-up israeliane. L’intesa siglata da Ami Applebaum, presidente della Israel Innovation Authority, e Roberto Di Stefano, responsabile e-Mobility di Stellantis fa parte del programma di ricerca e sviluppo e collaborazione pilota dell’Authority con le multinazionali iniziato nel 2005. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) L’innovazione e il futuro dipassano anche per. Se le piattaforme elettrificate dell’ex Gruppo PSA e l’di FCA con Waymo di Google per la guida autonoma, erano già una bella base da cui partire per il consolidamento tecnologico della nuova creatura figlia della fusione FCA-PSA, quest’ultimova nella direzione di sviluppare e rafforzare la cooperazione nell’innovazione tecnologica, creando collaborazioni con imprese e soprattutto con le avanzatissime start-up israeliane. L’intesa siglata da Ami Applebaum, presidente della Israel Innovation Authority, e Roberto Di Stefano, responsabile e-Mobility difa parte del programma die collaborazione pilota dell’Authority con le multinazionali iniziato nel 2005. Le ...

Advertising

fattiamotore : Stellantis, accordo con Israele per ricerca e sviluppo sulla mobilità - ANSA_Motori : Stellantis: accordo con Israele per tecnologie di mobilità #ANSAmotori - solomotori : Stellantis: accordo con Israele per tecnologie mobilità -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis accordo Stellantis: accordo con Israele per tecnologie mobilità Il gruppo Stellantis ha raggiunto un accordo con Israele per sviluppare e rafforzare la cooperazione nell'innovazione tecnologica, creando collaborazioni con le imprese israeliane, in particolare start up. L'...

Btp a 50 anni e riapertura del Btp a 7 anni: le novità del Tesoro Stellantis ben raccolta con un rialzo dell'1,2%, sostenuta dal buon andamento delle ... Stiamo analizzando Aspi e qualsiasi movimento sarebbe in accordo con il governo italiano". Pérez, presidente del ...

Stellantis, accordo con Israele per ricerca e sviluppo sulla mobilità Il Fatto Quotidiano Stellantis: accordo con Israele per tecnologie mobilità Il gruppo Stellantis ha raggiunto un accordo con Israele per sviluppare e rafforzare la cooperazione nell'innovazione tecnologica, creando collaborazioni con le imprese israeliane, in particolare ...

Stellantis: il brand Chrysler celebra importante giornata Il marchio Chrysler celebra il National Pet Day l' 11 aprile richiamando le cinque principali caratteristiche pet-friendly della Chrysler Pacifica ...

Il gruppoha raggiunto uncon Israele per sviluppare e rafforzare la cooperazione nell'innovazione tecnologica, creando collaborazioni con le imprese israeliane, in particolare start up. L'...ben raccolta con un rialzo dell'1,2%, sostenuta dal buon andamento delle ... Stiamo analizzando Aspi e qualsiasi movimento sarebbe incon il governo italiano". Pérez, presidente del ...Il gruppo Stellantis ha raggiunto un accordo con Israele per sviluppare e rafforzare la cooperazione nell'innovazione tecnologica, creando collaborazioni con le imprese israeliane, in particolare ...Il marchio Chrysler celebra il National Pet Day l' 11 aprile richiamando le cinque principali caratteristiche pet-friendly della Chrysler Pacifica ...