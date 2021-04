(Di giovedì 8 aprile 2021) con tutta la famiglia. A darne notizia è Gaia Lucariello, la moglie del tecnico biancoceleste. “Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio” scrive su Instagram. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid: lo svela la moglie - Corriere : Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid: lo svela la moglie - SkySport : Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid - italiaserait : Simone Inzaghi positivo al Covid - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #Inzaghi positivo al #Covid 19 con tutta la famiglia, l’annuncio della moglie. -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Inzaghi

Il tecnico della Lazioè positivo al Covid. Lo ha fatto sapere la moglie del tecnico della Lazio, Gaia Lucariello, con una storia su Instagram. "Purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a ...è positivo al covid: l'allenatore della Lazio ha avuto l'esito dall'ultimo tampone e dovrà osservare il periodo di isolamento come stabilito dal protocollo attualmente in vigore. Non ci ...Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid: l’annuncio della moglie su Instagram. Tutta la famiglia del tecnico biancoceleste è stata contagiata Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid: l’annuncio della ...La società aveva annunciato pochi minuti fa la positività di un membro dello staff e adesso è arrivata la conferma anche dell’identità. La moglie del Mister lo ha annunciato con una storia sul proprio ...