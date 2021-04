Serie A 2020 2021 | arbitri trentesima giornata | Inter-Cagliari a Pairetto | Maresca in Parma-Milan

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali delladi. Spiccapere Di Bello per Juventus-Genoa, mentreandrà acon Guida in Roma-Bologna. Sampdoria-Napoli a Valeri, Verona-Lazio con la direzione di Chiffi. Andiamo dunque a scoprire le designazioni complete del trentesimo turno. BENEVENTO – SASSUOLO Lunedì 12/04 h. 20.45 MARINI CARBONE – TRINCHIERI IV: FOURNEAU VAR: CALVARESE AVAR: COSTANZO FIORENTINA – ATALANTA h. 20.45 SACCHI DI VUOLO – SCARPA IV: GHERSINI VAR: NASCA AVAR: MONDIN H. VERONA – LAZIO h. 15.00 CHIFFI BRESMES – PERROTTI IV: DI MARTINO VAR: ORSATO AVAR: MELI...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - juventusfc : KICK-OFF | È cominciato il Derby della Mole. Diamo il massimo. Insieme! #FinoAllaFine ???????? ?????????? ????… - TaniaTortelli : Miglior serie TV vista nel 2020? La risposta è SÌ SÌ E ANCORA SÌ. Guardatela. - sportface2016 : #SerieA, gli #arbitri della trentesima giornata: Inter-Cagliari a Pairetto - yoshidao2 : RT @fanpage_yuki: ?? Serie A SuperLega 2020/21 ???? ?? Playoffs 5 | Round 4 ?? Piacenza (@volleypiacenza) ?? 2021/4/8(?) ? 18:00 (????25:00) ?? Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

...e ci hanno permesso di coglierne la bellezza eterna che è l'essenza dell'arte." La web... per il suo carattere fortemente innovativo, ha vinto il bando INCREDIBOL, destinato a progetti di ...Da ricordare come nel corso deli fondi di private equity si sono iniziati a muovere sul mondo ... C'è infatti stata la proposta del fondo americano CVC di creare una partnership con LegaA ...... giornata di campionato Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/21. Il match tra Sampdoria e Napoli sarà diretto da Paolo Valeri di ...Di seguito quanto si legge: Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020 ...