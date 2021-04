Schianto in galleria a Montenegrone: muore un uomo di 52 anni, ferito un 51enne (Di giovedì 8 aprile 2021) L’incidente all’altezza di Scanzorosciate intorno alle 8.30 di giovedì 8 aprile. Sul posto Vigili del fuoco, tre ambulanze e l’auto medica. Lunghe code in Valle Seriana. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 aprile 2021) L’incidente all’altezza di Scanzorosciate intorno alle 8.30 di giovedì 8 aprile. Sul posto Vigili del fuoco, tre ambulanze e l’auto medica. Lunghe code in Valle Seriana.

