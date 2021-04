Record di contagi in India in 24 ore e seconda dose di vaccino per il premier Modi (Di giovedì 8 aprile 2021) E' Recordo di da per l' Per la prima volta dall'inizio della pandemia di il gigante asiatico in 24 ore ha superato i 125.000 casi accertati. Lo fa sapere il Times of India che riporta i dati del ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) E'o di da per l' Per la prima volta dall'inizio della pandemia di il gigante asiatico in 24 ore ha superato i 125.000 casi accertati. Lo fa sapere il Times ofche riporta i dati del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - HuffPostItalia : Il Cile sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita - mikid67 : Il paradosso Cile che sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita - Renzoseccia : RT @Miti_Vigliero: Il paradosso Cile che sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita Più di un terzo dei 18 milioni di c… - Ecatetriformis : RT @Miti_Vigliero: Il paradosso Cile che sbaglia le riaperture: vaccini record, ma contagi in crescita Più di un terzo dei 18 milioni di c… -