Quei sospetti tra Csm, il giudice radiato e i fondi neri del Sisde (Di giovedì 8 aprile 2021) Panorama torna sulle vicende del magistrato Gugliemo Caristo, del quale ha raccontato la tentata frode nel concorso per uditori del 1994. Come membro del Tribunale dei ministri si trovò - pochi giorni prima della sua espulsione dall'ordine giudiziario - a dover indagare e decidere su un caso scottante che lambiva la più alta carica dello Stato: il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Qualcuno ricorda il magistrato Guglielmo Caristo? Il numero 12 di Panorama ha raccontato la sua brutta storia, vecchia ormai di 27 anni. Nel 1994, Caristo era stato accusato di una tentata frode ai danni del concorso per 320 posti da uditore giudiziario. E il caso era stato chiuso dal Consiglio superiore della magistratura con la punizione più severa: la rimozione dall'ordine giudiziario. Il Csm aveva deciso anche di coprire lo scandalo con un segreto sconcertante. In uno dei verbali ...

