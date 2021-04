Povertà | la vera pandemia del 2021 e dei prossimi anni

Leggi su wired

(Di giovedì 8 aprile 2021) I nodi stanno venendo al pettine, un pettine che in fondo anche prima dellane era già zeppo. Secondo l’Istat, nel 2020 le persone inassoluta sono state un milione in più rispetto all’anno prima, per un totale di 5,7 milioni. Quelle a rischiorischiano un’esplosione e già nel 2019 erano più di un quinto della popolazione italiana. Di recente, il centro studi Unimpresa ha messo il dito nella piaga, spiegando che gli italiani a rischio a causa della crisi innescata da Covid-19 siano molti di più, 10,4 milioni. Tra questi, i quattro milioni di disoccupati e i 6,3 di occupati in situazioni instabili o deboli, i cosiddetti “working poor”, un’eredità tossica che sta aggravando la situazione e che ci portiamo in eredità dall’era dell’austerity: un’analisi della Confederazione europea dei sindacati ha evidenziato ...