MotoGP | il mercato piloti scalda i motori

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il campionato2021 ha appena preso il via con il doppio turno del Qatar ma paradossalmente ilè già in ritardo rispetto al solito. Sono ancora tanti infatti gli interrogativi da sciogliere a partire dal futuro del duo italiano Rossi-Dovizioso. Il Dottore continuerà nella prossima stagione o farà spazio a qualche giovane prospetto tanto caro in casa Petronas? SuperDovi si legherà ad Aprilia? E se sì solamente a partire dalla prossima stagione? Qualcosa inizia a muoversi e già dalla prossima settimana ne potremmo sapere dipiù, in particolare sul binomio Dovizioso-Aprilia. Il forlivese infatti a partire da lunedì prossimo, 12 aprile, inizierà i test a bordo della RS-GP a Jerez. Rimangono poi da sciogliere altri nodi legati ad una situazione contrattuale generale mai così particolare. La maggior parte dei ...

Gp Doha 2021: risultati, moto2 e moto3 Fabio Quartararo, 10. Si prende il Gp di Doha con una ... Ducati con Martin ha centrato il colpo di mercato giusto. E questo è solo l'inizio. Johann Zarco, ...Dopo due gare di MotoGP è già tempo di parlare del mercato piloti 2022. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso attesi come protagonisti n.1 ...Lorenzo ha detto: "A metà gara è successa un'azione che non mi è piaciuta molto tra Jack e Mir Il suo ex compagno di squadra ha detto: "Rossi ha deluso me così come i tifosi. Il pesarese ha avuto una ...