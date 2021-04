Mondiali Qatar 2022 | Rai e Amazon si aggiudicano i diritti tv in chiaro e pay

(Di giovedì 8 aprile 2021) Itv dei, che si disputeranno innell’insolito periodo autunnale tra novembre e dicembre, saranno trasmessi dalla Rai ine daPrime Video in pay. Sono questi due broadcaster a essersi aggiudicati itv della rassegna continentale, che non sarà dunque trasmessa da Mediaset (che aveva avuto inel 2018) e da Sky giunta dunque al suo secondo Mondiale di fila non trasmesso. Alla Rai va il pacchetto B1 che contiene le 25 migliori partite (a scelta) dalla fase a gironi ai quarti in esclusiva e semifinali e finale primo posto in co-esclusiva, mentreha ottenuto il pacchetto B2 con le altre 33 partite della fase a gironi fino ai quarti in esclusiva e semifinali e finale primo posto ...

