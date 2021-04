Max Gazzè: «Nell’apparente caos la perfezione della natura» (Di giovedì 8 aprile 2021) Disco fuori dalle mode e dal tempo, suonato per il gusto di farlo e immaginato per essere destinato a un gruppo di irriducibili della musica. Quella pensata, ben strutturata e che arriva al cuore, lontana dai cliché imposti dall’industria del disco. La matematica dei rami – in uscita oggi per Virgin/Universal – è il progetto atteso di Max Gazzè, anticipato poco più di un mese fa sul palco di Sanremo con il brano Il farmacista. E’ il frutto di una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 aprile 2021) Disco fuori dalle mode e dal tempo, suonato per il gusto di farlo e immaginato per essere destinato a un gruppo di irriducibilimusica. Quella pensata, ben strutturata e che arriva al cuore, lontana dai cliché imposti dall’industria del disco. La matematica dei rami – in uscita oggi per Virgin/Universal – è il progetto atteso di Max, anticipato poco più di un mese fa sul palco di Sanremo con il brano Il farmacista. E’ il frutto di una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

