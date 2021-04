Mascherine tolte alle Rsa e corruzione: blitz Dda all'alba, arrestato il sindaco di Opera (Di giovedì 8 aprile 2021) Opera (Milano) - Con un'Operazione scattata all'aba e chiamata "Feudum", tra le province di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un`... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021)(Milano) - Con un'zione scattata all'aba e chiamata "Feudum", tra le province di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un`...

Advertising

Corriere : Nelle intercettazioni chiedeva per sé metà delle forniture date alle residenze per anziani - nino_giovanni : RT @crlggg: Mascherine tolte alle Rsa e appalti affidati ad amici: arresti domiciliari per il sindaco di Opera - Daniele_Manca : Sindaco di Opera, arresti domiciliari per Antonino Nucera: mascherine tolte alle Rsa e appalti ad amici- ?@Corriere… - romatoday : Mascherine 'tolte' alle Rsa e appalti truccati: sindaco arrestato - PalermoToday : Mascherine 'tolte' alle Rsa e appalti truccati: sindaco arrestato -