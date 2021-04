Longines FEI Endurance World Championship 2021

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 8 aprile 2021) Meno di 50 giorni all’evento in programma il 22 maggio all’ippodromo pisano di San Rossore. Cavalli e cavalieri di tutto il mondo mettono a punto la preparazione in vista della gara sui 160 km PISA – La marcia di avvicinamento al , in programma sabato 22 maggio all’ippodromo pisano di San Rossore, procede spedita e convinta, nella certezza del Comitato organizzatore di confermare l’Italia eccellente protagonista nell’organizzazione di eventi equestri di portata mondiale. Definiti i protocolli sanitari per ospitare in sicurezza le squadre, le iscrizioni al grande evento si sono aperte con Lituania, Norvegia, Romania, Arabia Saudita e Uruguay. Il mondo dello sport, in particolare quello dell’, ha voglia di tornare alla normalità e di affermare quei valori di incontro, confronto e condivisione che sono stati posti alla base del . Il messaggio è chiaro, come ...