Lazio | Inzaghi positivo al Covid | la squadra torna in bolla

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Simoneè risultatoal: ora tutto il gruppobiancoceleste è entrato in. Le ultime sullaLa notizia è arrivata nella serata di ieri: Simoneal. Prima laaveva emesso un comunicato sulla positività di un membro dello staff, poi era stata la moglie Gaia Lucariello a rivelare l’identità del contagiato sui social, proprio il marito e tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione.mancava da Formello da martedì e ieri la sua assenza si era fatta sentire anche in virtù della festa riservata a Radu. Lada questo momento sarà in unasanitaria, contatti ...