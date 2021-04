Il completo giacca e pantalone è donna | ecco come indossarlo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ilsi conferma un must have della stagione primaverile 2021. Un capo nato per l’uomo, negli anni è diventato super femminile. Versatile, adatto sia per un look casual da giorno portato con le sneakers, sia per una serata elegante e chic con tacco a spillo. Le proposte suabbinare il, sono svariate. Dai brand low cost, alle passerelle d’alta moda c’è solo l’imbarazzo della scelta! I colori per la stagione primaverile 2021, passano dalle tonalità accese ed intense, a quelle neutre e tenui, man mano che ci avviciniamo alla stagione estiva. Cosìi tessuti: morbidi oversize, che ricordano il taglio sartoriale maschile; oppure leggeri e freschi,il cotone ed il lino, ...