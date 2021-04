I nuovi Troubles di Belfast per il 'tradimento' di Boris Johnson

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sei notti consecutive di violenze a: lanci di molotov, autovetture e mezzi pubblici dati alle fiamme, scontri con la polizia in cui sono rimaste ferite decine di persone. Il governo dell’Irlanda del Nord assiste con crescente preoccupazione agli atti violenti che da giorni infiammano l’Ulster, e in particolare i quartieri unionisti di Sandy Row e Newtownabbey a, la cittadina di Carrickfergus, l’area di Tullyally a Derry. Le azioni sono attribuite a gruppi estremisti legati ad ambienti unionisti, tra cui figurano diversi giovani e giovanissimi: non hanno vissuto gli anni dei– i tre decenni di violenze settarie che hanno insanguinato il Paese fino agli accordi di pace del “Venerdì Santo” del 1998 – e forse proprio per questo non hanno paura di finirci di nuovo in mezzo. PSNI have issued a statement and say ...