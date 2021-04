Ho fatto un sogno: Ursula che prende la sua borsetta e se ne va... (Di giovedì 8 aprile 2021) Ursula sul divano, Michel e il sultano sulle poltrone presidenziali. Dunque, la foto, che ha fatto con ritardo il giro del mondo ci dà una notizia e una non notizia: la non notizia è che il Presidente turco Erdogan è un uomo lontano dalla democrazia e dal rispetto dei diritti, autoritario, estremista e misogino come dimostrano i fatti di anni di governo; un uomo che ha rinnegato la Convenzione di Istanbul, l’accordo a tutela della donne che, guarda il caso, porta proprio il nome della città turca. La notizia, invece, è che neppure una donna di potere ha il potere di dire no. Ursula Von Der Leyen è la prima donna a capo dell’Europa, ha esperienza, forza, scettro e poltrona del comando. Governa, insieme ad altre due donne, Christine Lagarde e Angela Merkel gli equilibri del vecchio continente, stanco ma ancora vivo. E perché ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021)sul divano, Michel e il sultano sulle poltrone presidenziali. Dunque, la foto, che hacon ritardo il giro del mondo ci dà una notizia e una non notizia: la non notizia è che il Presidente turco Erdogan è un uomo lontano dalla democrazia e dal rispetto dei diritti, autoritario, estremista e misogino come dimostrano i fatti di anni di governo; un uomo che ha rinnegato la Convenzione di Istanbul, l’accordo a tutela della donne che, guarda il caso, porta proprio il nome della città turca. La notizia, invece, è che neppure una donna di potere ha il potere di dire no.Von Der Leyen è la prima donna a capo dell’Europa, ha esperienza, forza, scettro e poltrona del comando. Governa, insieme ad altre due donne, Christine Lagarde e Angela Merkel gli equilibri del vecchio continente, stanco ma ancora vivo. E perché ha ...

