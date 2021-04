Golf, Campionato Nazionale Open: Manassero al comando davanti a Bregoli (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ Matteo Manassero il leader del Campionato Nazionale Open dopo il primo round. Il classe 1993 si è distinto presso il Miglianico Golf & Country Club in provincia di Chieti, chiudendo lo score di 66 (-5). Secondo posto per Riccardo Bregoli con 67 (-4), mentre sono quattro i giocatori che condividono la terza piazza, vale a dire Francesco Abbà, Luca Cianchetti, Andrea Romano e Lucas Nicolas Fallotico. Il primo evento in stagione dell’Italian Pro Tour proseguirà nella giornata di domani venerdì 9 aprile con il secondo giro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ Matteoil leader deldopo il primo round. Il classe 1993 si è distinto presso il Miglianico& Country Club in provincia di Chieti, chiudendo lo score di 66 (-5). Secondo posto per Riccardocon 67 (-4), mentre sono quattro i giocatori che condividono la terza piazza, vale a dire Francesco Abbà, Luca Cianchetti, Andrea Romano e Lucas Nicolas Fallotico. Il primo evento in stagione dell’Italian Pro Tour proseguirà nella giornata di domani venerdì 9 aprile con il secondo giro. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Golf, #CampionatoNazionaleOpen: #Manassero al comando davanti a Bregoli - paolodelbene01 : RT @SportLUISS: ?Oggi parte la 15ª stagione dell'#ItalianProTour con il Campionato Nazionale Open ??????Tra i 120 atleti in gara al Miglian… - SportLUISS : ?Oggi parte la 15ª stagione dell'#ItalianProTour con il Campionato Nazionale Open ??????Tra i 120 atleti in gara al… - ansacalciosport : Golf: Campionato Nazionale Open al via, Manassero la star. In Abruzzo parte la 15/a stagione dell'Italian Pro Tour… - pescarasport24 : I big del golf in gara in Abruzzo per il campionato tricolore Open -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Campionato Golf, dal 28 al 30 aprile l'Antognolla Golf ospiterà l'Alps Tour 'La proprietà e tutto il team di Antognolla sono entusiasti all'idea di ospitare un altro prestigioso torneo di golf professionistico a seguito del successo del Campionato Italiano PGA nel 2019. Dopo ...

EA Sports PGA Tour: annunciata la partnership con l'Augusta National Golf Club Gli appassionati di golf avranno la possibilità di intraprendere una carriera leggendaria, perché potranno gareggiare veramente al campionato THE PLAYERS, ai playoff FedExCup e impegnarsi a ...

Golf: Campionato Nazionale Open al via, Manassero la star - Sport Agenzia ANSA EA Sports PGA Tour avrà in esclusiva il torneo The Masters! Electronic Arts ha annunciato una nuova partnership per includere in esclusiva il torneo The Masters in EA Sports PGA Tour.

golf des iles borromèes Arrestato autore del furto al golf des iles Borromèes - 22 Gennaio 2021 - 18:06 Raid notturno al golf des iles Borromèes di Brovello Carpugnino (VB). Arrestato uno dei responsab ...

'La proprietà e tutto il team di Antognolla sono entusiasti all'idea di ospitare un altro prestigioso torneo diprofessionistico a seguito del successo delItaliano PGA nel 2019. Dopo ...Gli appassionati diavranno la possibilità di intraprendere una carriera leggendaria, perché potranno gareggiare veramente alTHE PLAYERS, ai playoff FedExCup e impegnarsi a ...Electronic Arts ha annunciato una nuova partnership per includere in esclusiva il torneo The Masters in EA Sports PGA Tour.Arrestato autore del furto al golf des iles Borromèes - 22 Gennaio 2021 - 18:06 Raid notturno al golf des iles Borromèes di Brovello Carpugnino (VB). Arrestato uno dei responsab ...