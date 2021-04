Game of Games, il nuovo programma di Simona Ventura cala al 3.7% (Di giovedì 8 aprile 2021) Game of Games, il nuovo programma targato Rai 2 condotto da Simona Ventura, ha debuttato la scorsa settimana nel prime time, ma gli ascolti hanno sin da subito mostrato criticità (nella prima puntata lo show aveva totalizzato il 5,10% di share con 1 milione e 267 mila telespettatori), complice anche la riesumazione del caso di Denise Pipitone che ha tenuto incollati milioni di telespettatori su Chi l’ha Visto? in onda su Rai 3. Un crollo degli ascolti presagito e confermato nella seconda puntata di Game of Games che ha registrato 915.000 telespettatori, totalizzando uno share del 3,7%. Anche ieri sera potrebbe aver pesato l’approfondimento sul caso di Denise Pipitone di Rai 3: il programma di Federica Sciarelli ha raccolto davanti ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 aprile 2021)ofs, iltargato Rai 2 condotto da, ha debuttato la scorsa settimana nel prime time, ma gli ascolti hanno sin da subito mostrato criticità (nella prima puntata lo show aveva totalizzato il 5,10% di share con 1 milione e 267 mila telespettatori), complice anche la riesumazione del caso di Denise Pipitone che ha tenuto incollati milioni di telespettatori su Chi l’ha Visto? in onda su Rai 3. Un crollo degli ascolti presagito e confermato nella seconda puntata diofs che ha registrato 915.000 telespettatori, totalizzando uno share del 3,7%. Anche ieri sera potrebbe aver pesato l’approfondimento sul caso di Denise Pipitone di Rai 3: ildi Federica Sciarelli ha raccolto davanti ...

Advertising

VideoGamersITA : Edge of Eternity arriverà in autunno su Xbox Series X e PlayStation 5, dal day one su Game Pass | tivoo - Tivoo Gam… - DrApocalypse : Game of Games fa flop, crollo al 3,7% di share per Simona Ventura - VigilanzaT : #AscoltiTv #7aprile. Chi l'ha visto? con il caso Pipitone QUADRUPLICA il costosissimo Game of Games di Simona Ventu… - playblogtv : #ascoltitv 7 aprile 2021 su @RaiDue Game of Games con 915mila il 3.70 %. Il programma caciarone non piace per gust… - Mattiabuonocore : Svegliati Amore Mio chiude al 15.2%, Chi l'ha Visto 13.8%. Floppa Game of Games (3.7%) -