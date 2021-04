Fedez risponde a Simone Pillon sul ddl Zan e lo provoca: “Hai ca*ato?” (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo scontro si sposta su Twitter: Fedez risponde a Simone Pillon che in un tweet dell’ultima ora gli ha lanciato una frecciatina. L’argomento, ovviamente, è il ddl Zan sul quale tanti artisti si stanno pronunciando. Prima di Fedez, infatti, si è esposta Elodie e nei giorni successivi sono arrivati i commenti degli altri artisti. Il ddl Zan ancora bloccato al Senato Nelle ultime ore c’è stato un ulteriore rinvio del ddl Zan da parte delle forze del centrodestra nella persona di Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia della Lega, che rimanda la calendarizzazione in quanto la legge non sarebbe una priorità per l’esecutivo. Inoltre Ostellari fa sapere che esistono altri 4 ddl sull’omotransfobia presentati a Palazzo Madama e per questo chiede che il testo di Zan sia accorpato ai ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo scontro si sposta su Twitter:che in un tweet dell’ultima ora gli ha lanciato una frecciatina. L’argomento, ovviamente, è il ddl Zan sul quale tanti artisti si stanno pronunciando. Prima di, infatti, si è esposta Elodie e nei giorni successivi sono arrivati i commenti degli altri artisti. Il ddl Zan ancora bloccato al Senato Nelle ultime ore c’è stato un ulteriore rinvio del ddl Zan da parte delle forze del centrodestra nella persona di Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia della Lega, che rimanda la calendarizzazione in quanto la legge non sarebbe una priorità per l’esecutivo. Inoltre Ostellari fa sapere che esistono altri 4 ddl sull’omotransfobia presentati a Palazzo Madama e per questo chiede che il testo di Zan sia accorpato ai ...

