Europa League | Ajax-Roma | Pau Lopez para | Pellegrini inventa e Ibañez la decide Fonseca può sorridere

(Di giovedì 8 aprile 2021) Uno a due, è questo il risultato finale del match valido per i quarti di finale di, Tiago Pinto: “Tutto sul futuro di. Per cambiare mentalità serve una cosa”Alla Johan Cruijff Arena è andato di scena l'importantissima gara di. Da una parte l'di Erik ten Hag, dall'altra la franchigia giallorossa di Paulo. Lanella prima frazione di gioco ha dimostrato di riuscire a tenere il controllo del pallino del gioco sino a quando uno sfortunato episodio ha mandato ko uno dei migliori in campo alla corte del tecnico portoghese: Leonardo Spinazzola. Ad aprire le marcature è infatti stata la compagine olandese con Davy Klaassen, abile a sfruttare un'indecisione del ...

Risultati: tutti i gol e i marcatori dei match valevoli per l'andata dei quarti di finale. Gli ...AJAX - ROMA 1 - 2 LIVE 40' Klaassen (A), 58' Pellegrini (R), 87' Ibanez (R) AJAX (4 - 3 - 3): Scherpen; Rensch (78' Klaiber), Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, ...Si è disputata l'andata dei quarti di finale di Europa League. Oltre alla Roma, in campo anche altre big come Manchester United e Arsenal. Di seguito tutti i risultati e i marcatori della serata.E' solo una l'italiana rimasta in corsa in campo internazionale: alle 21 in campo la Roma in casa dell'Ajax, nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Di seguito la cronaca della gara.