Domande e risposte sul vaccino AstraZeneca (Di giovedì 8 aprile 2021) (Immagine: Unsplash)Eccoci all’ultima puntata della saga che vede protagonista Vaxzevria, il vaccino contro Covid-19 sviluppato dall’università di Oxford e dalla farmaceutica AstraZeneca. Alla luce di nuovi dati di farmacovigilanza, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha riconosciuto come probabile il collegamento tra i rari eventi tromboembolici e la vaccinazione col prodotto anglo-svedese. Gli esperti, tuttavia, sottolineano ancora una volta la sostanziale sicurezza del vaccino e come i benefici della vaccinazione siano di gran lunga superiori ai rischi, non indicando pertanto limitazioni di utilizzo né per età né per genere. Gli stati europei, comunque, sono liberi di dare indicazioni diverse, tant’è che nelle scorse ore il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova circolare a riguardo: ecco cosa c’è da ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) (Immagine: Unsplash)Eccoci all’ultima puntata della saga che vede protagonista Vaxzevria, ilcontro Covid-19 sviluppato dall’università di Oxford e dalla farmaceutica. Alla luce di nuovi dati di farmacovigilanza, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha riconosciuto come probabile il collegamento tra i rari eventi tromboembolici e la vaccinazione col prodotto anglo-svedese. Gli esperti, tuttavia, sottolineano ancora una volta la sostanziale sicurezza dele come i benefici della vaccinazione siano di gran lunga superiori ai rischi, non indicando pertanto limitazioni di utilizzo né per età né per genere. Gli stati europei, comunque, sono liberi di dare indicazioni diverse, tant’è che nelle scorse ore il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova circolare a riguardo: ecco cosa c’è da ...

poliziadistato : #Poliziastradale Pordenone denuncia per truffa un uomo che aveva nascosto un dispositivo con microcamera all'intern… - petergomezblog : “Parassiti”, il libro inchiesta sul fisco e sull’evasione in Italia: “Domande e risposte su uno dei più grandi scan… - fattoquotidiano : Centosette miliardi di euro. È la scandalosa cifra accertata dell’evasione fiscale in Italia. Ma quanti sono esatta… - ZzuCicciu : RT @Fedez: @Mattiabuonocore Oh certo che valgono, diciamo che forse sbaglio io ad aspettarmi che un giornalista si informi un pochino prima… - metaacas : @LittleWillowD Ma il fatto è che non capisco perché evitino le domande e gli argomenti stessi, cioè non è questione… -