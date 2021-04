Decreto Sostegni, UPB: indebitamento netto della PA peggiora di 31,5 miliardi nel 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Le misure contenute nel Decreto Sostegni peggiorano complessivamente l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione per un importo pari a 31,5 miliardi nel 2021 (1,8 punti percentuali di PIL) e a soli 165 milioni circa nel 2023, mentre lo migliorano appena (per circa 68 milioni) nel 2022. È quanto si legge nella memoria relativa al DDL di conversione del Decreto – contenente misure a favore delle imprese e degli operatori economici, dei lavoratori e delle famiglie, per la salute e i servizi territoriali colpiti dall’emergenza Covid-19 – trasmessa dal Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Giuseppe Pisauro, alle Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro del Senato. Nella memoria, oltre a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Le misure contenute nelno complessivamente l’Pubblica Amministrazione per un importo pari a 31,5nel(1,8 punti percentuali di PIL) e a soli 165 milioni circa nel 2023, mentre lo migliorano appena (per circa 68 milioni) nel 2022. È quanto si legge nella memoria relativa al DDL di conversione del– contenente misure a favore delle imprese e degli operatori economici, dei lavoratori e delle famiglie, per la salute e i servizi territoriali colpiti dall’emergenza Covid-19 – trasmessa dal Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Giuseppe Pisauro, alle Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro del Senato. Nella memoria, oltre a ...

