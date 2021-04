DayDreamer | anticipazioni oggi 8 aprile | Sanem viene denunciata

Leggi su solodonna

(Di giovedì 8 aprile 2021)della puntata di, giovedì 8di–Le Ali del Sogno. Yigit continuerà a mettere in atto la sua vendetta controche lo ha rifiutato. Che cosa si inventerà l’editore insieme al suo complice Cemal? Il fratello di Polen si fa aiutare da un contadino della zona per portare a termine il suo piano diabolico. Per la Aydin saranno ancora problemi: finirà per essere! Articolo completo: dal blog SoloDonna