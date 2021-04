Dating e Covid, chi non vuole vaccinarsi è più esposto anche ai due di picche (Di giovedì 8 aprile 2021) Ne parlavamo pochi giorni fa, le statistiche dicono che chi appartiene alla Gen Z segue dei precisi criteri nel fare Dating online e di persona, ma la riluttanza a uscire con un/una no-vax sembra essere trasversale. L'ultimo sondaggio al riguardo è della app Inner Circle e ha coinvolto in particolare proprio gli italiani (nel numero di 1000 intervistati). Davanti all'idea di uscire o meno con qualcuno che non voglia vaccinarsi contro il Covid, meno dell'8 % di questo campione si è dichiarato disponibile, il 44% declina senza alcun dubbio l'invito, un 24% è indeciso. Morale, in quasi il 68% dei casi chi non è favorevole alla campagna mondiale di vaccinazione in corso partirebbe svantaggiato nella sua ricerca di un appuntamento. E i numeri non vanno meglio anche nel caso in cui si faccia già coppia: il 68% ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Ne parlavamo pochi giorni fa, le statistiche dicono che chi appartiene alla Gen Z segue dei precisi criteri nel fareonline e di persona, ma la riluttanza a uscire con un/una no-vax sembra essere trasversale. L'ultimo sondaggio al riguardo è della app Inner Circle e ha coinvolto in particolare proprio gli italiani (nel numero di 1000 intervistati). Davanti all'idea di uscire o meno con qualcuno che non vogliacontro il, meno dell'8 % di questo campione si è dichiarato disponibile, il 44% declina senza alcun dubbio l'invito, un 24% è indeciso. Morale, in quasi il 68% dei casi chi non è favorevole alla campagna mondiale di vaccinazione in corso partirebbe svantaggiato nella sua ricerca di un appuntamento. E i numeri non vanno meglionel caso in cui si faccia già coppia: il 68% ...

