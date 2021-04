D’Amato | Rt a 0 9 | Lazio rimane arancione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “Posso anticipare che ilnon cambiera’ fascia, restera’ in zona. Il valore RT e’ in calo e si attesta a 0,90 quindi in lieve diminuzione (era 0,96, ndr) mentre permane la pressione sulla rete ospedaliera ma questo era inevitabile”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, intervenendo a SkyTg24.