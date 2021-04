Da lunedì 3 maggio riaprono i Musei Vaticani, tutto quello che serve sapere (Di giovedì 8 aprile 2021) lunedì 3 maggio riapriranno i Musei Vaticani. Una bella notizia per il mondo della cultura che seppur timidamente tira qualche piccolo sospiro di sollievo. La comunicazione arriva direttamente dalla direzione dei Musei Vaticani che ha inoltre stilato una serie di regole affinchè l’esperienza dei visitatori possa essere il più sicura e piacevole possibile. Le regole per visitare i Musei Vaticani Per accedere ai Musei le prenotazioni saranno telematiche, gli ingressi contingentati e distribuiti su fasce orarie da 30 minuti. Verrà misurata la temperatura all’ingresso, sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza, almeno un metro, dagli altri visitatori. Infine, le visite guidate saranno composte da un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021)riapriranno i. Una bella notizia per il mondo della cultura che seppur timidamente tira qualche piccolo sospiro di sollievo. La comunicazione arriva direttamente dalla direzione deiche ha inoltre stilato una serie di regole affinchè l’esperienza dei visitatori possa essere il più sicura e piacevole possibile. Le regole per visitare iPer accedere aile prenotazioni saranno telematiche, gli ingressi contingentati e distribuiti su fasce orarie da 30 minuti. Verrà misurata la temperatura all’ingresso, sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza, almeno un metro, dagli altri visitatori. Infine, le visite guidate saranno composte da un ...

Ultime Notizie dalla rete : lunedì maggio Covid. Riaprono i Musei Vaticani, ma con regole severe. Eccole Resurrezione, arazzo di scuola fiamminga - Musei Vaticani . Una notizia positiva, che lascia pensare al futuro con ottimismo, seppure prudente. Lunedì 3 maggio riaprono i Musei Vaticani. Certo con tutte le accortezze legate al difficile momento, ma riaprono. Ecco le regole base: prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, ...

