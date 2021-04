Covid, Gimbe: "Giù i contagi ma anche i test, 500mila vaccini al giorno un miraggio" (Di giovedì 8 aprile 2021) I contagi da Covid in Italia rallentano ma a fronte di un calo dei test e la soglia delle terapie intensive è ancora sopra il 30% in 14 regioni. Quanto ai vaccini , le 500mila somministrazioni al ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Idain Italia rallentano ma a fronte di un calo deie la soglia delle terapie intensive è ancora sopra il 30% in 14 regioni. Quanto ai, lesomministrazioni al ...

Advertising

fanpage : Meno casi di #Covid per meno tamponi effettuati: il monitoraggio della Fondazione Gimbe - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 an… - Radio1Rai : 'Siamo in una situazione ospedaliera critica. E i ritardi nella cura dei pazienti non covid stanno iniziando a emer… - NBCreteregione : COVID. GIMBE: TRENTINO ALTO ADIGE TOP PER OVER 80 VACCINATI - - PreyetChiara : RT @AostaNews24: Fondazione Gimbe - Diminuzione del 5,8% di nuovi casi Covid -