Carceri italiane le più sovraffollate della Ue Consiglio d’Europa | “Amnistie non sono soluzione”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Bruxelles, 8 apr – Lele piùdell’Unione europea. A lanciare l’allarme è il rapporto deldal titolo Space, che fotografa ogni anno la situazione dei sistemi penitenziari nei Paesi membri dell’organizzazione internazionale. Il rapporto, realizzato dall’Università di Losanna, fornisce informazioni provenienti dalle amministrazioni penitenziarie di 51 diversi Paesi. 120 detenuti per ogni 100 posti:le più affollateUe Ebbene, alla fine del gennaio 2020 risulta che in Italia c’erano 120 detenuti per ogni 100 posti, anche se il nostro Paese non è l’unico dell’Unione europea ad avere il problema delle. ...

Le carceri italiane sono le più sovraffollate dell'Unione europea. È quanto indicano i dati contenuti nel rapporto del Consiglio d'Europa 'Space' che fotografa ogni anno la situazione dei sistemi penitenziari. Le carceri italiane, secondo il rapporto annuale Space dedicato a sistemi penitenziari dal Consiglio d'Europa, sono le più sovraffollate dell'Unione europea. Alla fine di gennaio in Italia c'erano 120 detenuti per ogni 100 posti.