Asma grave: GSK avvia test su nuovo farmaco (Di giovedì 8 aprile 2021) Asma grave: GSK avvia uno studio di fase 3 con anti-IL-5, il primo biologico a fornire la soppressione a lunga durata GlaxoSmithKline ha annunciato l'avvio della prima somministrazione all'interno dello studio SWIFT-2 come parte del programma clinico di fase 3 che studia la sicurezza e l'efficacia di GSK3511294 ("GSK'294") nell'Asma eosinofilico grave (AEG). Gli eosinofili… L'articolo Corriere Nazionale.

