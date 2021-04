Ascolti tv | Chi l’ha visto ancora da record ma vince Svegliati amore mio

(Di giovedì 8 aprile 2021) Terza puntata dimio e vittoria in prima serata di Mediaset grazie alla fiction di Canale 5 e non è poco! Non è sabato ma mercoledì sera e la vittoria arriva grazie alla fiction con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi protagonisti. Un buon risultato se si considera che la seconda rete più vista, Rai 1, fa lo stesso risultato di Rai 3. Una serata ricca di proposte quella del 7 aprile 2021 con glitv frammentati. Una serata che hatra l’altro, anche un nuovodiper Chiche, cavalcando il clmediatico di tutta la vicenda legata alla storia di Denise Pipitone e della ragazzo russa, Olesya Rostova, per la seconda settimana consecutiva porta a casa numeri altissimi. Tra l’altro la ...

Advertising

Unf_Tweet : - Mattiabuonocore : Svegliati Amore Mio chiude al 15.2%, Chi l'ha Visto 13.8%. Floppa Game of Games (3.7%) - brigitte_gio : @laterza_vito Se 'Chi l'ha visto?' invece di dar credito al primo che passa avesse avuto un atteggiamento più serio… - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 7 aprile 2021: - James_Bond_1976 : @iuiu87 @LeastSquares71 @incontroolympia Chi può ascolti e apra la sua mente alle dinamiche economiche spiegate BEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Chi

Tv mercoledì 7 aprile 2021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, 7 aprile ... Su Rai3l'ha visto? ha segnato .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 il programma Zona ...... da solo, questa edizione de Vita in diretta che sta andando benissimo in termini di. Il ... che ha una storia importante ma non vuole, al momento, rivelare, assolutamente con. Il caso di ...ha conquistato gli ascolti tv. C'era una contro programmazione serrata, forte soprattutto dell'ultimo atto del caso Denise Pipitone su Chi l'ha visto?. Il finale di stagione – e anche di serie ...Terza puntata di Svegliati amore mio e vittoria in prima serata di Mediaset grazie alla fiction di Canale 5 e non è poco! Non è sabato ma mercoledì sera e la vittoria arriva grazie alla fiction con Sa ...