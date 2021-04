Amici 20 | Anna Pettinelli scatenata | “Facciamo vedere chi comanda”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Anche oggi va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime di20. Il programma si apre nuovamente su Aka7even e Raffaele. I due concorrenti saranno infatti in sfida nella quarta puntata del serale. A lanciare il temuto guanto è stata la coach di Raffaele, Arisa, decisa a mostrare le abilità … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

changemyidea : RT @hoilprotettoco1: Il mamma e il figlio più belli di tutte le edizioni idi amici.?? #Amici20 #amici2020 #aka #anna - deddysposamigr1 : RT @hoilprotettoco1: Il mamma e il figlio più belli di tutte le edizioni idi amici.?? #Amici20 #amici2020 #aka #anna - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Aka7Even e la prof Anna Pettinelli, le 'strategie' delle squadre in vista della quarta puntata del Serale, il guanto di… - belltavia1 : Aka e Anna sono LA coppia di amici non separatemela grazie #amici20 - hoilprotettoco1 : Il mamma e il figlio più belli di tutte le edizioni idi amici.?? #Amici20 #amici2020 #aka #anna -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Anna

...di2021 nel corso del quarto serale ? Dalle anticipazioni finora a nostra disposizione sappiamo che Aka7even dovrà affrontare una prova piuttosto ardua. Arisa ha lanciato all'allievo di...... "cercate di restare, questa è la più grande battaglia che dovete combattere". La ... maestro e ex allievo del Conservatorio, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene (Valle), adesso ...Anche oggi va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 20. Il programma si ... di farlo scontrare con l’allievo di Anna Pettinelli, Aka7even, su un numero cantato ...Nella seconda stagione della Fiction, gli adolescenti della Compagnia del Cigno sono cresciuti, ormai alle prese con la maturità e concerti più importanti, ma sono sempre amici per la pelle, come racc ...