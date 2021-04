Alto Adige, obbligo tamponcini fai da te o Dad: in alcune scuole intervengono i carabinieri (Di giovedì 8 aprile 2021) In Alto Adige è scattato l'obbligo dei test nasali fai da te, i cosiddetti 'tamponcini', come previsto dall'ordinanza del governatore Arno Kompatscher. : chi non aderisce passa in Dad. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) Inè scattato l'dei test nasali fai da te, i cosiddetti '', come previsto dall'ordinanza del governatore Arno Kompatscher. : chi non aderisce passa in Dad. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Alto Adige Test nasali in Alto Adige, a scuola arrivano anche le forze dell'ordine. I sindacati: 'Docenti tra l'incudine e il martello' Inammissibile che in tutta Italia valga una regola e che solo in Alto Adige Kompatscher e i suoi assessori ritengano possa non valere. Come al solito esiste una linea di fondo che non tutti hanno ...

Un decesso e 124 nuovi casi in Alto Adige Un decesso, 124 nuovi casi e 152 ricoveri: sono i dati dell'ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 76 tamponi pcr su 1.270 effettuati e 48 test antigenici su 10.429 eseguiti. Continua a calare il numero dei ricoveri, sceso in un giorno da 162 ...

Vaccino per over 70/74 in Alto Adige, le prenotazioni sono troppo poche: riaperture a rischio