Alloggi sociali in via Sella

(Di giovedì 8 aprile 2021) di RoFormenti Sarà l'amministrazione comunale a ristrutturare i locali in via Quintino, confiscati alla mafia anni fa e assegnati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la ...

...e l'edificio era tornato nella disponibilità del Comune che ora ha deciso di intervenire direttamente sostenendo i costi per i necessari lavori di adeguamento per crearecon finalità. ...Perché si diventa senzatetto? Le persone diventano senzatetto per una serie di motivi che includono fattoricome la carenza dia prezzi accessibili e la criminalità, ma anche per ...di Rosella Formenti. Sarà l’amministrazione comunale a ristrutturare i locali in via Quintino Sella, confiscati alla mafia anni fa e assegnati dall’Agenzia nazionale per l’ ...Il gruppo romano La Cascina Cooperativa ha perfezionato con UniCredit un finanziamento a impatto sociale da 8 milioni di euro con garanzia Sace al 90% nell’ambito del ...